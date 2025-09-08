Россия
18:50, 8 сентября 2025

«Может привести к краху навсегда». Бывший президент России пригрозил Финляндии из-за русофобии

Медведев: Россия больше не намерена миндальничать с Финляндией
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в русофобской политике и предупредил об угрозе краха из-за противостояния с Москвой.

По его словам, финские власти находятся в «припадке реваншизма» и готовят «военную инфраструктуру для очередной агрессии против России». На фоне этого Медведев призвал не забывать, что противостояние с Россией «может привести к краху финской государственности уже навсегда».

Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже

Дмитрий Медведевзампред Совбеза

Медведев заявил, что Финляндия действует себе во вред

По словам зампреда Совбеза, были полностью обрушены «нормальные взаимовыгодные отношения, которые были выстроены за десятилетия» между Россией и Финляндией. Произошло это по инициативе Хельсинки. При этом, отметил он, из-за этого в первую очередь страдают финские граждане.

Платят за свою антироссийскую браваду финны сполна

Дмитрий Медведевзампред Совбеза

В частности, обратил внимание Медведев, экономика Финляндии в 2024 году была в стадии рецессии, сократившись на 0,3 процента по сравнению с 2023-м, а в восточной части страны повысился уровень безработицы. Тогда же из-за неопределенности экономических перспектив в Финляндии сократились инвестиции почти на семь процентов.

Кроме того, добавил экс-президент России, Хельсинки рассматривают возможность присоединения «к бредовой и губительной для природы инициативе» по искусственному заболачиванию собственной территории для защиты от якобы неминуемого «российского вторжения».

Медведев назвал безумством слова президента Финляндии об СССР

Российский политик также напомнил о недавнем заявлении финского президента Александра Стубба, согласно которому Финляндия «победила» в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. Также финский лидер заверил, что Украина сейчас находится в лучшем положении, чем Финляндия в то время.

Александр Стубб

Александр Стубб

Фото: Matthias Schrader / AP

По словам Медведева, слова Стубба абсурдны, а логика русофобских действий его администрации иррационально толкает Финляндию в бездну возможного военного конфликта.

«Разве это не безумство? Совершенно очевидно: такая позиция идет вразрез с интересами граждан Финляндии», — заключил бывший президент России.

