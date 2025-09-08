Медведев: Россия больше не намерена миндальничать с Финляндией

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в русофобской политике и предупредил об угрозе краха из-за противостояния с Москвой.

По его словам, финские власти находятся в «припадке реваншизма» и готовят «военную инфраструктуру для очередной агрессии против России». На фоне этого Медведев призвал не забывать, что противостояние с Россией «может привести к краху финской государственности уже навсегда».

Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже Дмитрий Медведев зампред Совбеза

Медведев заявил, что Финляндия действует себе во вред

По словам зампреда Совбеза, были полностью обрушены «нормальные взаимовыгодные отношения, которые были выстроены за десятилетия» между Россией и Финляндией. Произошло это по инициативе Хельсинки. При этом, отметил он, из-за этого в первую очередь страдают финские граждане.

Платят за свою антироссийскую браваду финны сполна Дмитрий Медведев зампред Совбеза

В частности, обратил внимание Медведев, экономика Финляндии в 2024 году была в стадии рецессии, сократившись на 0,3 процента по сравнению с 2023-м, а в восточной части страны повысился уровень безработицы. Тогда же из-за неопределенности экономических перспектив в Финляндии сократились инвестиции почти на семь процентов.

Кроме того, добавил экс-президент России, Хельсинки рассматривают возможность присоединения «к бредовой и губительной для природы инициативе» по искусственному заболачиванию собственной территории для защиты от якобы неминуемого «российского вторжения».

Медведев назвал безумством слова президента Финляндии об СССР

Российский политик также напомнил о недавнем заявлении финского президента Александра Стубба, согласно которому Финляндия «победила» в войне с СССР в 1944 году, поскольку сохранила независимость. Также финский лидер заверил, что Украина сейчас находится в лучшем положении, чем Финляндия в то время.

Александр Стубб Фото: Matthias Schrader / AP

По словам Медведева, слова Стубба абсурдны, а логика русофобских действий его администрации иррационально толкает Финляндию в бездну возможного военного конфликта.

«Разве это не безумство? Совершенно очевидно: такая позиция идет вразрез с интересами граждан Финляндии», — заключил бывший президент России.