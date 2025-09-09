Американский миллиардер высказался о помощи Украине

Миллиардер Кьюбан: Нет однозначного ответа насчет отправки денег Киеву

Американский предприниматель и миллиардер Марк Кьюбан, обсуждая текущие события на Украине с журналистом Такером Карлсоном, заявил, что не собирается оказывать финансовую помощь Украине. Об этом он упомянул в подкасте для проекта All-In.

«Нисколько», — ответил миллиардер на вопрос журналиста о том, сколько денег он отправил на Украину.

Кроме того, Кьюбан отметил, что предпочитает вкладывать свои деньги в развитие сферы здравоохранения. Он не знает однозначного ответа, стоит ли отправлять деньги Киеву.

Ранее в Конгрессе США предложили исключить из проекта оборонного бюджета Соединенных Штатов помощь Украине и другим странам. Как уточнялось, Вашингтон уже выделил на поддержку Украины более 175 миллиардов долларов, и «этого достаточно».

В свою очередь, американский глава Дональд Трамп сообщил, что США больше не тратят средства на оказание помощи Украине и не предоставляют ей напрямую военную технику. Вместо этого Вашингтон продает технику странам НАТО.

