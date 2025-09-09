Арестованные за секс с тремя школьниками учительницы оказались подругами

Учительницы из США, которые совратили троих школьников, оказались подругами

Две учительницы из школы в американском штате Висконсин, которые совратили троих учеников и занимались с ними сексом, оказались подругами. Об этом пишет Breitbart News.

25-летняя Мэдисон Бергманн, арестованная в августе 2024 года за совращение 11-летнего мальчика, и 24-летняя Эбигейл Фауст, которой в сентябре предъявили 17 обвинений в сексуальных отношениях с двумя 15-летними подростками, оказались подругами. Женщины работали в одной школе города Хадсон. Фауст уволили в мае после того, как выяснилось, что она знала о преступлениях Бергманн, но не сообщила о них в полицию. Как установило следствие, женщины не только близко общались, но и обсуждали в переписке совращение подростков.

Пока Фауст находилась под следствием по делу о несообщении о преступлении, выяснилось, что она сама совратила двоих подростков. В декабре 2024-го учительница начала общаться на интимные темы с подростком, в доме которого подрабатывала сиделкой 2021 года. Сначала Фауст прислала школьнику свой снимок в нижнем белье, а за три дня до Рождества «имитировала половой акт с ним без непосредственного проникновения», как сказано в судебных документах. Женщина пообещала заняться с пострадавшим сексом, если он успешно выступит на спортивных соревнованиях.

В январе Фауст совершила три половых акта со школьником. Когда подросток с семьей уехал отдыхать во Флориду, женщина, оставшаяся в доме присматривать за домашними животными, пригласила туда друга пострадавшего и занялась сексом с ним.

Сейчас Фауст находится в тюрьме города Хадсон. Ей назначен залог в размере 200 тысяч долларов (16,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что замужняя учительница из американского штата Нью-Джерси призналась, что совратила двух учеников. Женщина находилась под следствием с июля 2024 года.

