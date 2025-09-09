Дело скандальной «тюрьмы для собак» передали российской полиции

В Московской области дело скандальной тюрьмы для собак передали МВД

В Московской области дело скандальной «тюрьмы для собак» из Следственного комитета (СК) России передали МВД. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Клиенты DogTown, расположенного в подмосковном Чехове, пожаловались на жестокое обращение с животными. Сначала расследованием занялся СК, и следователи возбудили уголовные дела по статьям 159 («Мошенничество») и 245 («Жестокое обращение с животными») УК РФ. Но так как дело не соответствует их подследственности, его передали сотрудникам полиции. Ход расследования будет контролировать прокуратура.

Сообщается, что 9 сентября в Московской области суд отпустил без меры пресечения владельцев зоогостиницы DogTown.

Бывшая сотрудница передержки тем временем рассказала, что собак держали в тесных клетках и «корректировали» их поведение при помощи электронных ошейников, а тех животных, которые часто лаяли, избивали. При этом владельцы животных платили зоогостинице сотни тысяч рублей.