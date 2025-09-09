Израиль попытался ликвидировать лидеров ХАМАС в столице одной из богатейших стран мира. Авиаудар пришелся по жилым домам

Израиль нанес удар по лидерам ХАМАС в катарской Дохе

Израиль попытался ликвидировать лидеров палестинского радикального движения ХАМАС в столице Катара — Дохе. Уточняется, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) «нанесла точный удар по высшему руководству террористической организации».

В ЦАХАЛ отметили, что перед тем как нанести удар, израильские военные приняли меры по уменьшению ущерба гражданскому населению, в том числе за счет использования высокоточных снарядов и получения дополнительных данных разведки. При этом телеканал Al Arabiya утверждает, что под удар попали четыре жилых здания в Дохе.

Фото: Ariel Schalit / AP

В Катаре действия ЦАХАЛ назвали нарушением международных законов

Катар осуждает атаку Израиля по Дохе, заявил официальный представитель МИД страны Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. Он назвал израильскую атаку трусливой.

Катар решительно осуждает трусливую израильскую атаку, направленную против жилых домов, в которых проживали несколько членов Политического бюро ХАМАС в столице Катара, Дохе. Это преступное нападение представляет собой вопиющее нарушение всех международных законов и норм и создает серьезную угрозу безопасности и неприкосновенности подданных и жителей Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари официальный представитель МИД Катара

Маджид аль-Ансари Фото: Imad Creidi / Reuters

По его словам, безответственное поведение Израиля подрывает безопасность в регионе и суверенитет эмирата. Катар не намерен терпеть подобные действия, подчеркнул представитель дипведомства. Расследование удара уже началось и ведется на самом высоком уровне.

Израиль отказался давать ответ на предложение по Газе

Ранее Маджид аль-Ансари сообщил, что Израиль не хочет давать ответ на предложение посредников о прекращении военных действий в секторе Газа. По его словам, государство также не предлагает свои варианты.

«Израиль не дает никакого официального ответа на выдвинутое предложение о прекращении огня в секторе Газа, ни положительного, ни отрицательного, и не предлагает альтернативных вариантов», — сказал он.

При этом ХАМАС согласилось на приемлемые для Израиля условия, добавил аль-Ансари. Он напомнил, что теперь «мяч на стороне Израиля», но он, по всей видимости, не желает достигать соглашения.

На этом фоне мусульманские страны захотели лишить Израиль членства в ООН, так как усомнились, что государство может оставаться членом организации на фоне неоднократных нарушений ее резолюций.