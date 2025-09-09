Кремль ответил на вопрос о влиянии атаки ВСУ на Сочи на график Путина

Песков: Атака беспилотников ВСУ на Сочи не повлияла на график Путина

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сочи Краснодарского края никак не повлияла на график президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«График президента неизменен. Он реализуется по плану», — сообщил Песков. Днем ранее, 8 сентября, Путин присоединился к онлайн-саммиту БРИКС из Сочи.

ВСУ атаковали Сочи в ночь на вторник, 9 сентября. По данным Минобороны, над Краснодарским краем за ночь перехватили два дрона, еще 15 БПЛА сбили над омывающим регион Черным морем. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, несовместимые с жизнью травмы получил мужчина, который находился за рулем авто. Первые минуты после удара дрона по транспортному средству сняли на видео.

Всего в ночь на 9 сентября силы ПВО сбили над Россией 31 дрон. Под удар, помимо Краснодарского края, попали Курская область, Крым, Тамбовская и Воронежская области.