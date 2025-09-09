Названа главная статья расходов украинского бюджета

Премьер Украины Свириденко: Военные расходы — приоритет в бюджете на 2026 год

Военная статья госрасходов вновь станет приоритетной при формировании бюджета Украины на следующий год. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр республики Юлия Свириденко.

При формировании госбюджета на следующий год, отметила глава правительства, украинские власти будут исходить из расчета, что военное противостояние с Россией затянется на неопределенный срок. В 2026-м боевые действия, скорее всего, продолжатся. На этом фоне у местного правительства не остается иного выбора, кроме как вновь сделать оборонные расходы ключевой статьей наряду с социальными тратами, резюмировала Свириденко.

В настоящее время, добавила она, власти Украины работают «над поиском внутренних ресурсов и мобилизацией международного финансирования». Это необходимо для покрытия растущего дефицита бюджета на фоне увеличения военных затрат. На этом фоне Свириденко направила запрос главе миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвину Грею о новой программе сотрудничества на несколько лет.

Действующая четырехлетняя программа финансирования фонда для Украины была утверждена в марте 2023 года. Ее размер составил 15,6 миллиарда долларов. Программу разбили на несколько траншей. Для их получения украинские власти должны выполнить ряд условий. Эксперты МВФ, в частности, анализируют, каким образом исполняется госбюджет и насколько эффективно проводятся различные реформы в стране. Глава украинского Минфина Сергей Марченко отмечал, что без внешней помощи справиться с покрытием растущего дефицита казны будет крайне сложно. На этом фоне он заявил о необходимости получения еще 45 миллиардов долларов поддержки от западных партнеров. Переговоры по поводу предоставления Украине новых пакетов помощи ведутся, пояснял министр, но часть требующейся суммы до сих пор не закрыта.