Экономика
13:11, 9 сентября 2025Экономика

Названы причины ослабления рубля

Экономист Коган: Рубль слабеет из-за оживления импорта, геополитики и ставки ЦБ
Дмитрий Воронин

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган прокомментировал ускорившееся на этой неделе ослабление российской нацвалюты. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он перечислил причины такой динамики рубля, упомянув в их числе «оживление импорта».

Также экономист обратил внимание на влияние геополитического фактора, указав, что многие рассчитывали на более быстрое урегулирование украинского конфликта. Самым же важным фактором, обусловившим нынешние курсы валют, Коган назвал снижение ключевой ставки Банка России, которое, как ожидают эксперты, продолжится 12 сентября.

«Все понимают, что эта девальвация нужна российскому бюджету, она необходима и российским экспортерам, которые сейчас задыхаются при таком курсе рубля», — поделился специалист. Говоря о курсе доллара, который сегодня впервые с начала мая превысил 83 рубля, он указал на то что «мы потихонечку выходим на уровень 84-86» и даже при 88-90 рублях за доллар «очень сильно на инфляцию это не повлияет».

Ранее во вторник стало известно, что евро стал стоить больше 98 рублей впервые с середины февраля.

