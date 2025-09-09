Отцу отравившихся дихлофосом детей вынесли приговор

Отцу погибших от дихлофоса детей в Красноярском крае дали 2 года условно

Житель поселка Красная Сопка, дети которого отравились дихлофосом, получил условный срок. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного управления СК России по по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Об отравлении красноярской семьи стало известно утром 21 сентября 2024 года. В этот день родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Их госпитализировали. Медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день не стало 11-летней девочки, а ночью 23 сентября — 12-летней девочки.

Выяснилось, что незадолго до трагедии дом, в котором проживала семья, обрабатывали дихлофосом. По словам родителей, дети в этот момент были на улице. После прогулки они вернулись в дом, где мать начала готовить ужин.