Песков сообщил о планах Путина на день рождения

Песков: Путин в день рождения старается провести время с родными

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения 7 октября обычно старается провести время с родными и знакомыми. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В то же время он отметил, что у российского лидера чаще всего получается «служебное празднование», когда Путин использует день для общения с главами других государств.

Также пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин не может позволить себе уйти в мини-отпуск в свой день рождения.

Ранее Песков рассказал о традиционном подарке Путину на день рождения. По его словам, сотрудники администрации президента (АП) подарили главе государства открытку, в которой указаны «самые лучшие человеческие пожелания».