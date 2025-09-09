Россия
Песков сообщил о планах Путина на день рождения

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в свой день рождения 7 октября обычно старается провести время с родными и знакомыми. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В то же время он отметил, что у российского лидера чаще всего получается «служебное празднование», когда Путин использует день для общения с главами других государств.

Также пресс-секретарь президента России сообщил, что Путин не может позволить себе уйти в мини-отпуск в свой день рождения.

Ранее Песков рассказал о традиционном подарке Путину на день рождения. По его словам, сотрудники администрации президента (АП) подарили главе государства открытку, в которой указаны «самые лучшие человеческие пожелания».

