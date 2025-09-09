Россия
В России допустили конфликт с Финляндией и сделали прогноз о трагических событиях

Депутат Госдумы Картаполов допустил конфликт с Финляндией и пожалел финнов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tom Little / Reuters

Существует риск начала конфликта между Россией и Финляндией из-за позиции Хельсинки. Такое развитие событий допустил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит ТАСС.

По словам парламентария, в нынешней ситуации уже «ничего нельзя исключать». «Финляндия проводит крайне безответственную политику (...) По сути, она становится быстрее Украины настоящим рассадником фашизма», — заявил политик и пожалел обычных финнов, которые, по его словам, оказались в положении, которого не заслуживают.

Картаполов также отметил, что в случае начала конфликта все трагические события будут на совести Финляндии. «Мы знаем, как защитить свои интересы и мы готовы к любым вариантам развития обстановки», — сделал прогноз депутат.

Ранее член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Финляндия стала «анти-Россией» после смены руководства страны около 10 лет назад. По его словам, примерно в 2015 году из власти страны ушло поколение политиков, выстраивавших сотрудничество сначала с Советским Союзом, а позже — с Россией.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил Финляндию в русофобской политике и предупредил об угрозе краха из-за противостояния с Москвой.

