09:37, 9 сентября 2025Забота о себе

Просыпающихся в мокрых простынях людей предупредили о тяжелых болезнях

Терапевт Уайли: Ночная потливость может быть связана с раком и диабетом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Сюзанна Уайли предупредила о тяжелых болезнях людей, регулярно просыпающихся в мокрых простынях. Симптомом каких недугов может быть сильная ночная потливость, она рассказала в беседе с Metro.

«Постоянная или необъяснимая ночная потливость иногда может быть связана с сопутствующими заболеваниями: инфекциями, проблемами со щитовидной железой, диабетом или, реже, некоторыми видами рака, такими как лимфома», — перечислила врач. Кроме того, по ее словам, повышенное потоотделение может быть спровоцировано тревожностью, обструктивным апноэ сна или приемом некоторых лекарств, включая антидепрессанты.

Наконец, как отметила терапевт, потливость может быть одним из симптомов начинающейся менопаузы у женщин, поскольку гормональные изменения влияют на температуру тела.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа назвала самую вредную позу для сна. Она рекомендовала не спать на животе.

