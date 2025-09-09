Раскрыта цена роскошных часов теннисистки Арины Соболенко на US Open

Forbes: Соболенко появилась на US Open с часами Audemars Piguet за 23 млн рублей

Редакторы Forbes раскрыли цену роскошных часов белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая второй раз подряд стала победительницей чемпионата US Open. Подробности опубликованы на сайте издания.

Спортсменка появилась на пресс-конференции после победного матча с часами Royal Oak Selfwinding люксового бренда Audemars Piguet. Отмечается, что стоимость изделия из розового золота варьируется от 214 до 276 тысяч долларов (от 17 до 23 миллионов рублей).

Известно, что Соболенко является амбассадором упомянутой швейцарской марки.

