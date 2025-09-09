Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:19, 9 сентября 2025Ценности

Раскрыта цена роскошных часов теннисистки Арины Соболенко на US Open

Forbes: Соболенко появилась на US Open с часами Audemars Piguet за 23 млн рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yuki Iwamura / AP

Редакторы Forbes раскрыли цену роскошных часов белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая второй раз подряд стала победительницей чемпионата US Open. Подробности опубликованы на сайте издания.

Материалы по теме:
Крис Эванс — самый сексуальный мужчина планеты. Как бывший гадкий утенок чудом прорвался в кино и истязал себя ради ролей
Крис Эванс — самый сексуальный мужчина планеты.Как бывший гадкий утенок чудом прорвался в кино и истязал себя ради ролей
12 ноября 2022
Чемпионы стиля Как одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
Чемпионы стиляКак одежда помогает спортсменам зарабатывать миллионы спустя десятилетия после их побед
18 января 2021

Спортсменка появилась на пресс-конференции после победного матча с часами Royal Oak Selfwinding люксового бренда Audemars Piguet. Отмечается, что стоимость изделия из розового золота варьируется от 214 до 276 тысяч долларов (от 17 до 23 миллионов рублей).

Известно, что Соболенко является амбассадором упомянутой швейцарской марки.

Ранее японская теннисистка Наоми Осака взорвала интернет нарядом на турнире US Open. Внимание фанатов привлекла игрушка на сумке спортсменки: речь идет о блестящей Лабубу с ракеткой. Стоимость такой куклы бренда A-Morir составила 495 долларов (41 тысяча рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент одной страны заявил о начале третьей мировой войны

    Россиянин показал на видео купленные в «Магните» конфеты с личинками

    Россиянам назвали неожиданную причину повышения давления

    Задержанного в Шереметьево блогера внесли в список террористов

    Смолов рассказал о большом количестве посредственных иностранцев в РПЛ

    Неожиданная находка на чердаке российского дома обернулась уголовным делом

    Стало известно о двух новых проектах вышедшего по УДО Ефремова

    В Тихом океане произошло землетрясение

    На Украине начались массовые увольнения

    В Госдуму внесли проект о запрете въезда в Россию для одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости