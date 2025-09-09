Антироссийская политика Финляндии привела страну к бедственному положению

Антироссийская политика Финляндии привела эту европейскую страну к бедственному положению из-за потери российских туристов. Такое мнение раскрыл в беседе с ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, речь идет о финской приграничной зоне, которая развивалась благодаря турпотоку из РФ. На сегодняшний день, подчеркнул специалист, множество туристических компаний обанкротились, а гостиничные комплексы ликвидируются. «Суть в том, что вместо процветающих городов, которые были полны туристами, привлекательными кафе, ресторанами и загородными домами, в настоящий момент — пустота», — объяснил Степанов.

По словам эксперта, после потери российских туристов Финляндия теряет около двух миллиардов евро (193 миллиарда рублей) ежегодно.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия должна осознавать риски противостояния с Россией — это может привести к краху их государственности. Политик подчеркнул, что Москва не собирается читать Хельсинки добрые сказки про муми-троллей, а также «миндальничать» с финскими властями, как в 1944 году.

А генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов поставил под сомнение способность Финляндии найти замену российским туристам. По словам собеседника издания, туристов из других европейских стран финнам «найти нереально».