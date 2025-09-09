Разработан метод борьбы с диабетом без инсулина

Nature: Созданы клетки, которые самостоятельно вырабатывают инсулин в организме

Ученые впервые имплантировали человеку клетки поджелудочной железы, отредактированные с помощью CRISPR, которые смогли вырабатывать инсулин и при этом «скрываться» от иммунной системы. Об этом сообщается в Nature.

Редактирование позволило отключить два гена, отвечающих за распознавание чужеродных клеток, а также добавить белок CD47 — своеобразный «не трогай меня»-сигнал для иммунных клеток. Благодаря этому донорские клетки продолжали вырабатывать инсулин в организме пациента с диабетом 1 типа в течение шести месяцев без необходимости в пожизненных иммунодепрессантах.

Хотя пока речь идет всего об одном пациенте и небольшой дозе клеток, специалисты называют работу важным прорывом. Эксперты отмечают: комбинация иммуномаскирующих редактирований и технологий выращивания клеток из стволовых клеток может привести к созданию долгожданной терапии, способной избавить миллионы людей с диабетом 1 типа от постоянных уколов инсулина.

