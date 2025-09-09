Бывший СССР
Рогов рассказал о переходе под контроль ВС России села в Запорожской области

Рогов: ВС России заняли село Приморское на запорожском направлении
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вошли в село Приморское в Запорожской области, идут бои за полный контроль над населенным пунктом. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Наши войска вошли в Приморское и расширили там зону контроля», — сказал Рогов.

Село Приморское находится возле бывшего Кураховского водохранилища, вдоль трассы, ведущей к подконтрольному Киеву Запорожью.

Ранее российский военный с позывным Нил рассказал, что Вооруженные силы Украины готовят Константиновку в Донецкой народной республике к обороне, город превращают в большой укрепрайон. При этом все предпринимаемые действия направлены исключительно на сдерживание Российской армии, подчеркнул Нил.

