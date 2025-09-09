Забота о себе
15:27, 9 сентября 2025

Россиян предупредили о последствиях чистки кишечника от шлаков

Врач Вялов предупредил о нарушении микрофлоры кишечника из-за чистки от шлаков
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кишечник не нужно чистить от шлаков и токсинов, как это делают многие люди, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. О последствиях такой процедуры он предупредил россиян в своем Telegram-канале.

Как пояснил Вялов, клизмы, соленые растворы, слабительные средства и детоксикационные соки, которые некоторые люди используют для так называемых чисток, дают кратковременный эффект, но при этом нарушают микрофлору кишечника и водно-солевой баланс, а также вызывают привыкание. Из-за подобных методов кишечник в конечном итоге станет хуже функционировать, подчеркнул он.

«Кишечник — не труба, а живая экосистема. Его очистка — это не агрессивные процедуры, а ежедневное питание с клетчаткой, ферментированными продуктами, достаточным количеством воды и движением», — написал врач. По его словам, если возникает запор или неполное опорожнение, то это не признак наличия шлаков и токсинов, а нарушение функции органа, которое необходимо лечить.

Ранее гастроэнтеролог Триша Пасрича призвала не брать в туалет телефон. Такая привычка, утверждает она, чревата геморроем.

