Россияне провели в аэропорту Турции больше суток из-за задержки рейса

TourDom: пассажиры S7 провели в аэропорту Стамбула больше суток
Фото: Mehmet Emin Caliskan / Reuters

Россияне провели в аэропорту Турции больше суток из-за задержки рейса S7 Airlines из Стамбула в Новосибирск. Об этом пишет издание TourDom.

Борт должен был вылететь еще 8 сентября в 12:25 по местному времени (совпадает с московским). Ранним утром в понедельник пассажиров уведомили в СМС о переносе рейса на 13:50. Затем вылет переносили еще четыре раза, вплоть до 21:00, однако и вечером самолет не отправился в Новосибирск. Позже на онлайн-табло появилась информация об отмене рейса.

S7 предоставила пассажирам питание и отель. Представители авиакомпании заявили, что самолет был задержан из-за неисправности, точное время вылета они не указали. Согласно онлайн-табло S7, отправка борта пока запланирована на 18:00, что на 29,5 часа позже изначального расписания.

Ранее сотни летевших в Турцию россиян застряли в аэропорту Казахстана. Борт экстренно сел в Атырау из-за технического сбоя.

