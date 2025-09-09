Спорт
21:08, 9 сентября 2025Спорт

Россиянка Калинская раскритиковала 11-ю ракетку мира за приглашения на свидание

Россиянка Анна Калинская: Хольгер Руне писал мне 10 раз и потом сдался
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российская теннисистка Анна Калинская раскритиковала 11-ю ракетку мира, датчанина Хольгера Руне за попытки пригласить ее на встречу с ним. Об этом она рассказала в интервью на YouTube-канале First & Red.

По словам Калинской, теннисист неоднократно приглашал ее на свидание. «Кто-то писал мне примерно 10 раз и потом сдался. Это был Хольгер Руне, он всем пишет. Он слишком большого мнения о себе», — заявила она.

Также спортсменка добавила, что неохотно принимает предложения о свидании. «Раньше теннисисты чаще звали меня на свидания. (...) У некоторых нет шанса, даже не нужно писать», — отметила она.

Ранее Калинская дошла до финала турнира WTA в Вашингтоне, где уступила канадской теннисистке Лейле Фернандес. 26-летняя спортсменка занимает 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

22-летний Руне занимает 11-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он выиграл пять титулов в одиночном разряде.

