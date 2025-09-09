Названы причины роста доллара

Экономист Разуваев назвал снижение ключевой ставки причиной роста доллара

У текущего удорожания курса доллара есть конкретные и фундаментальные причины, рассказал экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

«Повод [для роста доллара] — это снижение ключевой ставки. В пятницу ждут, что будет 16 процентов. А более фундаментальная причина — бюджетный дефицит. Многие ждали, что укрепление доллара начнется в июне, когда ключ впервые был снижен, но началось с осени», — объяснил экономист.

Во вторник, 9 сентября, внебиржевой курс американской валюты впервые со 2 мая оказался выше 83 рублей.

Евро накануне вечером поднимался выше 97 рублей впервые с начала марта. Доллар же менее суток назад в первый раз с середины лета преодолел отметку 82 рубля.

Центробанк 8 сентября поднял официальные курсы доллара и евро, установив их на уровне 82,34 и 96,57 рубля соответственно.

