Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Барыс
3:3
3-й период
live
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
Сегодня
19:00 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Исландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Сербия
Сегодня
21:45 (Мск)
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 6-й тур
Венгрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 2-й тур
18:23, 9 сентября 2025Спорт

Рудковская оценила пользу футбольных тренировок для сына-фигуриста

Продюсер Яна Рудковская: Мы развиваем сына Сашу в фигурном катании и футболе
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила пользу футбольных тренировок для своего сына, фигуриста Александра Плющенко. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Рудковской, занятия футболом приносят пользу Александру. Кроме того, во время своей спортивной карьеры ее муж, бывший фигурист Евгений Плющенко, тренировался подобным образом. «Мы его развиваем в двух видах спорта — фигурном катании и футболе. Потому что в свое время Евгений, занимаясь фигурным катанием, также увлекался теннисом. (...) И так же он развивает и Санька, потому что считает: у спортсмена должна быть "физика" и выносливость», — заявила она.

Рудковская добавила, что ее сын получает удовольствие от занятий футболом. «Саньку нравится. Понятное дело, что, конечно, в приоритете фигурное катание, но мы приветствуем и футбол. Саша занимается почти каждый день», — сообщила она.

Ранее Рудковская оценила успех заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. По мнению продюсера, Тутберидзе не добилась значимых успехов за время своей спортивной карьеры, однако за счет своего трудолюбия и любви к спорту стала сильным тренером.

Александр Плющенко — старший сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко и Яны Рудковской. 12-летний фигурист известен в социальных сетях как Гном Гномыч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Классическая схема». Скандального военблогера обвинили в воровстве при закупках для СВО. Он был советником курского губернатора

    ХАМАС обсуждало инициативу Трампа во время удара Израиля

    Корабль «Прогресс МС-30» отстыковали от МКС

    Путин объяснил свой приезд на первую в России федеральную территорию

    Рост российской экономики объяснили четырьмя главными причинами

    Парикмахеры раскрыли секрет смены цвета волос Кейт Миддлтон

    В Европе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года

    Польша прогнала белорусского дипломата

    Украина во время поездки Путина в Сочи запустила через Черное море беспилотники

    Названы особенности дронов «Лютый» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости