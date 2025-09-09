Рудковская оценила пользу футбольных тренировок для сына-фигуриста

Продюсер Яна Рудковская: Мы развиваем сына Сашу в фигурном катании и футболе

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская оценила пользу футбольных тренировок для своего сына, фигуриста Александра Плющенко. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Рудковской, занятия футболом приносят пользу Александру. Кроме того, во время своей спортивной карьеры ее муж, бывший фигурист Евгений Плющенко, тренировался подобным образом. «Мы его развиваем в двух видах спорта — фигурном катании и футболе. Потому что в свое время Евгений, занимаясь фигурным катанием, также увлекался теннисом. (...) И так же он развивает и Санька, потому что считает: у спортсмена должна быть "физика" и выносливость», — заявила она.

Рудковская добавила, что ее сын получает удовольствие от занятий футболом. «Саньку нравится. Понятное дело, что, конечно, в приоритете фигурное катание, но мы приветствуем и футбол. Саша занимается почти каждый день», — сообщила она.

Ранее Рудковская оценила успех заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. По мнению продюсера, Тутберидзе не добилась значимых успехов за время своей спортивной карьеры, однако за счет своего трудолюбия и любви к спорту стала сильным тренером.

Александр Плющенко — старший сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко и Яны Рудковской. 12-летний фигурист известен в социальных сетях как Гном Гномыч.