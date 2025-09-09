Россия
Школе в Донецке присвоили имя сына замглавы ЦРУ

Сергей Истомин
Майкл Глосс

Майкл Глосс. Фото: @michael.gloss.39

Школе №115 в Донецке присвоили имена ефрейтора Ивана Коковина и сына замглавы ЦРУ, рядового Майкла Александра Глосса, не выживших в ходе боев в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Глосс сражался в Донецкой народной республике (ДНР) в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск (ВДВ). В апреле 2024 года он получил смертельные ранения, попав под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ходе церемонии у донецкой школы на ее фасаде установили памятную табличку о Коковине и Глоссе, которые до этого стали кавалерами ордена Мужества.

На мероприятии присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый зампред Совфеда Владимир Якушев, министр просвещения России Сергей Кравцов и командующий ВДВ Михаил Теплинский, который назвал сына замглавы ЦРУ героем.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал матери Глосса, замдиректору ЦРУ Юлиане Галлине орден Мужества, присужденный ее сыну президентом России Владимиром Путиным. Награда присваивается в знак признания бескорыстных поступков, мужества и доблести во время чрезвычайных ситуаций, катастроф и боевых действий.

