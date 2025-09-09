Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:44, 9 сентября 2025Экономика

Силуанов пообещал не держать в казне некоторые компании

Силуанов: Россия может получить до 100 миллиардов рублей от продажи компаний
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский бюджет может получить до 100 миллиардов рублей от продажи компаний, которые поступили в казну в связи с судебными решениями по искам Генеральной прокуратуры. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его процитировало РБК.

Он напомнил, что в 2005 году в бюджет пришло около 30 миллиардов рублей от таких сделок. Теперь Минфин рассчитывает на 100 миллиардов, а может быть, как уточнил министр, «даже и больше». Силуанов объяснил, что выступает не за то, чтобы держать эти компании в казне, руководя ими как государственный менеджмент, а за то, чтобы быстрее их продавать.

По словам министра финансов России, не исключено, что в ожидающейся приватизации примет участие и иностранный капитал. При этом он подчеркнул, что частные инвесторы, участвующие в приватизации, должны быть полностью защищены.

Кроме того, Минфин запланировал нарастить объем заимствований, но обещает, что рост государственного долга останется «в пределах разумных увеличений».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван заказчик убийства Тупака. Кто виновен в смерти легендарного рэпера?

    Планы срочной мобилизации на Украине назвали охотой на людей

    В России сын участника СВО не смог пойти в первый класс

    Назван единственный способ повысить пенсии в России

    Российское посольство высказалось об эвакуации на фоне ситуации в Непале

    В России ответили на условия Запада по территориальным уступкам Украины

    Фитнес-тренер назвал топ-5 упражнений для офисных работников

    «Газель» с полутонной наркотиков для Москвы попала на видео

    Названо эффективное средство для защиты от импотенции

    В Раде матом объяснили национальную идею Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости