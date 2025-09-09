Силуанов пообещал не держать в казне некоторые компании

Силуанов: Россия может получить до 100 миллиардов рублей от продажи компаний

Российский бюджет может получить до 100 миллиардов рублей от продажи компаний, которые поступили в казну в связи с судебными решениями по искам Генеральной прокуратуры. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его процитировало РБК.

Он напомнил, что в 2005 году в бюджет пришло около 30 миллиардов рублей от таких сделок. Теперь Минфин рассчитывает на 100 миллиардов, а может быть, как уточнил министр, «даже и больше». Силуанов объяснил, что выступает не за то, чтобы держать эти компании в казне, руководя ими как государственный менеджмент, а за то, чтобы быстрее их продавать.

По словам министра финансов России, не исключено, что в ожидающейся приватизации примет участие и иностранный капитал. При этом он подчеркнул, что частные инвесторы, участвующие в приватизации, должны быть полностью защищены.

Кроме того, Минфин запланировал нарастить объем заимствований, но обещает, что рост государственного долга останется «в пределах разумных увеличений».