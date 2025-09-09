Силуанов раскрыл размер поступлений в бюджет от сделок по приватизации

Силуанов: В федбюджет поступило около 30 млрд рублей от сделок по приватизации

С начала этого года в федеральный бюджет от сделок по приватизации поступило в общей сложности порядка 30 миллиардов рублей. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) РФ Антон Силуанов, его слова приводит сайт радиостанции РБК.

До конца года, отметил руководитель ведомства, ожидается проведение еще нескольких подобных сделок. О каких компаниях идет речь, Силуанов уточнять не стал, отметив, что эти соглашения должны принести в федеральный бюджет до 100 миллиардов рублей. Таким образом, по итогам 2025 года суммарные поступления в госказну от сделок по приватизации могут составить около 130 миллиардов рублей.

При этом государство не держится за перешедшие под его контроль компании, ранее подчеркивал Силуанов. В ряде случаев подобного рода организации являются публичными. Минфин выступает за то, чтобы «не держать их в казне», отмечал министр. Ведомство, добавил он, не исключает возможности участия иностранного капитала в ожидающейся приватизации.

Одним из главных активов, перешедших под контроль государства в 2025 году, стал национализированный московский аэропорт Домодедово. Силуанов ожидает, что его удастся продать до конца декабря. Однако уверенности в этом пока нет, отметил министр финансов. Возможных претендентов на актив Силуанов не назвал, заверив, что сделка будет осуществлена по рыночной стоимости и на открытых торгах.