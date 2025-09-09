Спорт
15:36, 9 сентября 2025Спорт

Смолов рассказал о большом количестве посредственных иностранцев в РПЛ

Футболист Федор Смолов: В РПЛ находится много посредственных иностранцев
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывший футболист «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал возможное введение лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению футболиста, в РПЛ большое количество легионеров не показывают выдающихся результатов на поле. «Сейчас в чемпионате находится относительно много посредственных иностранцев. Они не делают его сильнее и вряд ли создают конкуренцию молодым россиянам, чтобы они развивались», — заявил он.

Смолов отметил, что ответственность за это лежит на тех, кто подписывает иностранных игроков. «Но это в принципе не совсем связано с лимитом, скорее, с квалификацией тех людей, которые привозят этих легионеров», — заключил он.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев фразой «место занял кривоногий бразилец» оценил лимит на легионеров в РПЛ. Министр отметил, что место российских игроков в командах заняли иностранцы, которые играют хуже.

До этого Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять.

    Все новости