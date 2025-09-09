Экономика
18:37, 9 сентября 2025Экономика

В Европе раскрыли размер финансовой помощи Украине с 2022 года

Глава дипломатии ЕС Каллас: Европа оказала поддержку Украине почти на €169 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

С начала боевых действий на Украине власти Евросоюза (ЕС) оказали финансовую поддержку Киеву на общую сумму почти в 169 миллиардов евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Кайя Каллас в ходе выступления в Европарламенте, ее слова приводит RT.

За последние 3,5 года, отметила она, европейские страны передали Украине различные виды помощи, включая военную технику и вооружения, кредиты на восстановление экономики и разрушенной инфраструктуры. Почти треть (свыше 63 миллиардов евро) поддержки пришлась на предоставление боеприпасов, ракет, военной техники. По итогам 2025 года, резюмировала Каллас, размер финансовой поддержки Киева достигнет трехлетнего максимума.

Каллас призвала депутатов Европарламенте продолжить оказывать поддержку Киев ради сдерживания России. Власти РФ, отметила она, не заинтересованы в скором заключении мирной сделки, поэтому ЕС нужно и дальше концентрироваться на предоставление Украине необходимой помощи. «Ответом России на мирные инициативы западных стран стало лишь усиление агрессии», — констатировала Каллас.

Ранее глава Министерства финансов (Минфина) Украины Сергей Марченко заявил, что республике потребуется в общей сложности 45 миллиардов долларов внешней поддержки. Эти средства, пояснил он, нужны для покрытия растущих государственных расходов и трат на оборону. Часть необходимой суммы, посетовал министр, до сих пор не закрыта. Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный, в свою очередь, рассчитывал получить от западных кредиторов еще 54 миллиарда долларов до конца 2025 года. Переговоры с партнерами из стран «Большой семерки» (G7) по этим вопросам продолжаются, заключил он.

