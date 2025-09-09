Мир
В Непале во время протестов избили министра

Министр финансов Непала Паудел подвергся нападению протестующих
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Глава Минфина Непала Бишну Прасад Паудел подвергся нападению протестующих. Об этом сообщает India TV News.

«Министр финансов Непала Бишну Прасад Паудель был избит демонстрантами во время ожесточенных антиправительственных протестов в Непале», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что протестующие в Непале подожгли несколько правительственных зданий, включая парламент страны. На фоне беспорядков премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку.

Массовые протесты начались после того, как в стране заблокировали ряд крупных интернет-платформ, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; соцсети Facebook и Instagram также запрещены в РФ). Вскоре акции переросли в столкновения протестующих с полицией.

