Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 9 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали одно решение ЕС нарушением международного права

Депутат Журова: Европа в каждом российском дипломате видит шпиона
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Павел Кашаев / Globalookpress.com

Планы Европейского союза (ЕС) ограничить российских дипломатов в передвижениях по Шенгенской зоне однозначно станут нарушением международных документов и конвенций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия неизбежно даст ответ, если ЕС решит ограничить российских дипломатов в передвижениях. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за возможными действиями Брюсселя.

«Это нарушение международных документов, подписанных всеми странами. Так "демократично" нарушать их — это удивительно, потому что как раз у дипломатов всегда был определенный статус, который позволял им оставаться теми людьми, которые пытаются урегулировать путем переговоров многие вопросы», — прокомментировала Журова.

Депутат отметила, что за рубежом остаются российские соотечественники, которые через посольства решают много насущных проблем. Тем не менее, по ее словам, в Европе предпочитают видеть в каждом российском дипломате шпиона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила «подседлать и стреножить» европейских дипломатов, если ЕС запретит свободное передвижение дипломатов из РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто условие Запада для территориальных уступок России

    Канадский хоккейный тренер рассказал о пугающем его русском языке

    Раскрыт дизайн PlayStation 6

    В Москве уличный конфликт закончился убийством

    В России назвали одно решение ЕС нарушением международного права

    На Украине решили закрыть границы для дипломатов

    Обученные британцами украинские диверсанты оказались в российской тюрьме

    Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади

    Арестович сравнил попадание «Искандера» по зданию правительства Украины с атакой на ЧАЭС

    Нескольких крокодилов смогли спасти после пожара в российском дельфинарии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости