В России назвали одно решение ЕС нарушением международного права

Депутат Журова: Европа в каждом российском дипломате видит шпиона

Планы Европейского союза (ЕС) ограничить российских дипломатов в передвижениях по Шенгенской зоне однозначно станут нарушением международных документов и конвенций. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия неизбежно даст ответ, если ЕС решит ограничить российских дипломатов в передвижениях. Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за возможными действиями Брюсселя.

«Это нарушение международных документов, подписанных всеми странами. Так "демократично" нарушать их — это удивительно, потому что как раз у дипломатов всегда был определенный статус, который позволял им оставаться теми людьми, которые пытаются урегулировать путем переговоров многие вопросы», — прокомментировала Журова.

Депутат отметила, что за рубежом остаются российские соотечественники, которые через посольства решают много насущных проблем. Тем не менее, по ее словам, в Европе предпочитают видеть в каждом российском дипломате шпиона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила «подседлать и стреножить» европейских дипломатов, если ЕС запретит свободное передвижение дипломатов из РФ.