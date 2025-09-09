Россия
В России ответили на слова Зеленского о победе Украины

Рогов назвал плагиатом слова Зеленского о победе Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: LUDOVIC MARIN / Pool / Reuters

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о победе Украины являются плагиатом российской песни. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Складывается впечатление, что Зеленский, который запрещает слушать русские песни, на практике занялся плагиатом чужих мыслей и является поклонником известной песни "Русская дорога" авторства Игоря Растеряева», — сказал он.

По его мнению, слова Зеленского о победе Украины схожи со словами из песни «запомните загадочный тактический прием, когда мы отступаем — это мы вперед идем». Рогов отметил, что Зеленский, по сути, повторил строчки песни, но в своей интерпретации.

Ранее Зеленский назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий. Он подчеркивал, что Киев ни при каких условиях не может сдавать территории. В свою очередь находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский возмутился словами украинского президента. По мнению Дубинского, Зеленский своим высказыванием допустил сокращение Украины до Львова. Он также отметил, что украинскому лидеру выгодно такое положение дел, чтобы скрыть весь «объем похищенного».

