В России сообщили об угрозе безопасности со стороны Финляндии

Военкор Котенок: Финны сдают страну в аренду силам, стремящимся к войне с РФ

Финляндия совершает действия, угрожающие безопасности и интересам России. Об этом заявил в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

Как рассказал журналист, на северо-западных рубежах России был замечен шведский самолет-разведчик Gulfstream IV. «Предназначение (...) борта — проведение радиоэлектронной разведки. Зона интересов — все та же: Мурманск и Санкт-Петербург», — сообщил он. Судя по опубликованному Котенком маршруту полета, самолет проследовал почти вдоль всей границы Финляндии и России.

«Финны с удовольствием готовы сдавать свою страну в аренду силам, стремящимся к войне с русскими», — подытожил он.

Ранее член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что Финляндия стала «анти-Россией» после смены руководства страны около 10 лет назад. По его словам, примерно в 2015 году из власти страны ушло поколение политиков, выстраивавших сотрудничество сначала с Советским Союзом, а позже — с Россией.

В свою очередь, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинял Финляндию в русофобской политике и предупредил об угрозе краха из-за противостояния с Москвой.