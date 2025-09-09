Бывший СССР
16:34, 9 сентября 2025

Военный рассказал о положении ВС России в Сумской области

Полковник Матвийчук: ВС России уже видят Сумы в бинокли
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Российская армия находится на подступах к Сумам, перекрывается центральная трасса, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Обстановку в Сумской области он передал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что комплексным огнем уничтожено до 70 процентов личного состава штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Алексеевке и Андреевке Сумской области. В рамках проведения атак украинские формирования задействовали бронетехнику и тяжелую дальнобойную артиллерию.

«В Сумской области противник перебросил те ресурсы, которые имел, и контратаками пытается в районе Юнаковки восстановить потерянные позиции. Но ничего не получается ввиду необеспеченности мощной артиллерийской и, самое главное, воздушной поддержки. Мы находимся на подступе к городу Сумы, ну скажем так, в бинокли уже Сумы видны», — рассказал военный эксперт.

Полковник дополнил, что российская армия перекрывает центральную трассу Сумы — Киев, проводит специальные операции в тылу противника, чтобы не дать им возможности для материального обеспечения. Кроме того, ВС России угрожают направлению на Чернигов, отметил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили на задание неподготовленных солдат в Донецкой народной республике. По словам украинского военнопленного Алексея Банникова, его командование ничего не объяснило и уведомило солдат о поставленной задаче.

