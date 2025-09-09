Экономика
13:50, 9 сентября 2025

Вологодский губернатор сообщил о переименовании сети алкомаркетов

Филимонов: Сеть «Северный Градус» сменит название на «Каждая покупка в радость»
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сеть алкомаркетов «Северный Градус», работающая, как следует из информации, размещенной на ее сайте, во всех районах Череповца (Вологодская область), сменит название и концепцию торговли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вологодский губернатор Георгий Филимонов.

Торговые точки, которые предлагают покупателям товары по ценам «на 15-20 процентов ниже среднерыночных», теперь будут называться «Каждая покупка в радость». Как уточнил глава региона, ассортимент спиртного в этих магазинах не будет превышать 20 процентов от общего объема товаров.

По его словам, «решение о ребрендинге компания приняла, чтобы сохранить бизнес на Вологодчине», поскольку в середине прошлого месяца продажу в ее магазинах крепкого алкоголя остановили из-за нарушений. «Первые четыре магазина сменят вывески уже на следующей неделе, процесс их изготовления запущен», — написал Филимонов.

До этого магазины сети «Красное и Белое» лишились возможности продавать спиртное в области. Губернатор 4 августа даже объявил об уходе компании из региона, на что последовало опровержение. После этого Филимонов предложил магазинам торговать хлебом и продуктами питания.

С 1 марта в Вологодской области алкоголь можно купить по будням только с 12:00 по 14:00. Баров и ресторанов введенные ограничения не коснулись. Глава региона отмечал, что власти, принимая соответствующее решение, понимали последствия и пошли на этот шаг из-за демографической ситуации на Русском Севере.

