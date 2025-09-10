Брат Емельяненко высказался о продолжении карьеры в MMA после выхода из тюрьмы

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко высказался о продолжении карьеры в спорте после выхода из тюрьмы. Слова его представителя приводит ТАСС.

Представитель рассказал, что Емельяненко хочет возобновить спортивную карьеру после выхода по УДО.

Ранее стало известно, что Иван Емельяненко, осужденный на полтора года за драку, выйдет на свободу условно-досрочно. Отмечалось, за время отбывания наказания брат известных спортсменов зарекомендовал себя хорошо — добросовестно относился к труду и посещал храм. Он сможет выйти из колонии через 15 дней.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он является мастером спорта по боевому самбо. В мае 2023 года спортсмен дебютировал в MMA, одержав победу единогласным решением судей над Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».