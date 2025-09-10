Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
Сегодня
21:00 (Мск)
Словения
ЧЕ-2025 (м)|1/4 финала
Финляндия
93:79
Завершен
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|Quarter Finals. 1-й тур
ЦСКА
0:0
1-й период
live
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
1:0
1-й период
live
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
19:40, 10 сентября 2025Спорт

Брат Емельяненко высказался о продолжении карьеры в MMA после выхода из тюрьмы

Иван Емельяненко хочет возобновить карьеру в MMA после выхода из тюрьмы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Емельяненко высказался о продолжении карьеры в спорте после выхода из тюрьмы. Слова его представителя приводит ТАСС.

Представитель рассказал, что Емельяненко хочет возобновить спортивную карьеру после выхода по УДО.

Ранее стало известно, что Иван Емельяненко, осужденный на полтора года за драку, выйдет на свободу условно-досрочно. Отмечалось, за время отбывания наказания брат известных спортсменов зарекомендовал себя хорошо — добросовестно относился к труду и посещал храм. Он сможет выйти из колонии через 15 дней.

Иван Емельяненко — младший брат бойцов смешанных единоборств Александра и Федора. Он является мастером спорта по боевому самбо. В мае 2023 года спортсмен дебютировал в MMA, одержав победу единогласным решением судей над Алексеем Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Артемий Лебедев назвал «чмошничеством» и «позорищем» военный парад в США

    53-летний мужчина провалился в дыру многоэтажной парковки аэропорта и не выжил

    Брат Емельяненко высказался о продолжении карьеры в MMA после выхода из тюрьмы

    Европа скопировала иранскую крылатую ракету

    В отдаленном от Украины российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    Российская эскортница назвала моветоном заниматься сексом за iPhone

    На Украине посоветовали Зеленскому не думать о выборах из-за прослушки его разговоров

    Риски обвала рубля оценили

    В Совфеде заявили о ненависти французов к Макрону и допустили его отставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости