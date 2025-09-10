Ценности
18:44, 10 сентября 2025Ценности

Джессика Альба высказалась о стиле со словами «теперь мне все равно»

Актриса Джессика Альба высказалась о стиле со словами «теперь мне все равно»
Екатерина Ештокина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и предпринимательница Джессика Альба высказалась о стиле со словами «теперь мне все равно». Соответствующее интервью публикует издание People.

44-летняя знаменитость рассказала, что с возрастом стала чувствовать себя комфортнее в своем теле и относиться ко всему менее серьезно. «Когда мне было чуть больше двадцати, мне казалось, что все имеет значение. Я слишком много обдумывала и анализировала каждое решение. Теперь же мне все равно. Мне нравится получать удовольствие и носить то, что нравится в данный момент», — призналась она.

В то же время Альба подчеркнула, что предпочитает выбирать роскошные украшения к любому образу. «Я надеваю ожерелья и браслеты, ношу большие серьги-кольца, все подряд. Чем неформальнее мой наряд, тем больше я применяю многослойность, сочетание и комбинирование металлов. Больше никаких правил», — высказалась звезда.

Помимо этого, она отметила, что ее любовь к моде передалась и дочерям, которые регулярно роются в ее шкафу. «Жаль, что они не платят [за мою одежду], потому что они ее носят. Помню, сначала они говорили: "Боже мой, это выглядит так, будто это носила бы мама" или "Это как наряд для мамы", и я чувствовала себя оскорбленной. Теперь они просто все воруют», — иронично заключила актриса.

В августе появились снимки Джессики Альбы в бикини без фотошопа. Она предстала перед камерами в леопардовом купальнике и черном парео, завязанном вместо юбки.

    Все новости