Финская Patria представила БТР Trackx на замену M113 и МТ-ЛБ

Финская компания Patria представила легкий гусеничный бронетранспортер (БТР) Trackx, который, по ее словам, сможет стать заменой M113 и МТ-ЛБ. Об этом сообщает издание Defense News.

Новый БТР презентовал в Лондоне на оборонной выставке Defence and Security Equipment International (DSEI) UK.

Trackx рассчитан на перевозку 12 военнослужащих со снаряжением, включая водителя, командира и десять десантников. В базовом варианте боевая машина оснащена баллистической защитой от стрелкового оружия. Максимальная масса БТР составит 15,5 тонны.

Новая БТР прошла испытания в сложных климатических и дорожных условиях, в частности, в лесах, на болотистой местности и на снегу. Машина обеспечивает низкое давление на грунт, имеет низкорасположенный центр тяжести. Каждый ее опорный каток получил регулируемую гидропневматическую подвеску.

Patria обещает, что Trackx будет готова к серийному производству в 2027 году. Партнерами финской стороны в проекте выступают компании Arquus (Франция), KNDS (Франция и ФРГ) и Indra (Испания).

