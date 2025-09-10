Спорт
13:39, 10 сентября 2025Спорт

Футболист ЦСКА рассказал о просящем у него деньги болельщике

Футболист ЦСКА Круговой рассказал о просящем у него деньги болельщике
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболист ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал о просящем у него деньги болельщике армейцев. Об этом сообщает Sport24.

По словам игрока, к нему обратился мужчина, который представился фанатом красно-синих, с просьбой помочь, ссылаясь на проблемы в семье. «Я перевел ему деньги и не требовал их возвращать. Потом он снова пишет: "Ребенок идет в школу, помоги собрать". Мы с женой собрали вещи, которые нам были уже не нужны, и отправили ему», — рассказал Круговой.

Защитник добавил, что позже от фаната последовала еще одна просьба, и в сумме он перевел ему около 100 тысяч рублей. «Мне не жалко, просто обидно — он почувствовал, что я всегда могу помочь, и начал наглеть», — отметил Круговой.

Ранее российский биатлонист Евгений Сидоров оценил зарплаты футболистов. «Их большой уровень заработка все так же вызывает у меня непонимание», — заявил спортсмен.

