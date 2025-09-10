Gloria Jeans закроет магазин в центре Москвы

Gloria Jeans закроет флагманский магазин на Тверской улице в центре Москвы

Одежный ретейлер Gloria Jeans закроет флагманский магазин на Тверской улице в центре Москвы. Об этом со ссылкой на источник на рынке торговой недвижимости сообщает «Коммерсантъ».

Крупнейший в сети магазин занимает пять тысяч квадратных метров на первом этаже бизнес-центра «Галерея Актер». В апреле 2023 год компания заняла эти площади вместо шведской H&M, которая ушла с российского рынка после февраля 2022 года.

По словам вице-президента Союза торговых центров, основатель сети универмагов Slava Александра Перемятова, аренда таких площадей обходилась Gloria Jeans в 14–17 миллионов рублей в месяц. Один из собеседников издания отмечает, что компания не сможет расторгнуть договор в одностороннем порядке, пока не истек срок аренды. Сейчас занимаемые Gloria Jeans помещения в «Галерее Актер» предлагаются другим операторам.

В конце 2024 года производитель одежды в сегменте массмаркета начал закрывать свои фабрики в России. Так, была остановлена работа швейного цеха Gloria Jeans в Сальске Ростовской области, его сотрудникам предложили рабочие места на других фабриках.

Производственные площадки российской сети в городах Гуково и Зверево решил выкупить производитель спецодежды ООО «Булава» Ростовской области. ВРИО главы региона Юрий Слюсарь также рассказал о привлечении инвестора, получившего право аренды производственных площадок «Глории Джинс» в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкской, где тоже сохранены все рабочие места.