Лосенок решил прогуляться по российскому городу и попал на видео

Лосенок решил прогуляться по Уфе и попал на видео

Лосенок решил прогуляться по российскому городу и попал на видео. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале Ufa_rb.

На размещенных кадрах жители Уфы запечатлели сохатого, который прогуливался вдоль местных улиц. Сначала животное заметили около домов, а затем оно проследовало к кустам и деревьям.

В июле лосиха с лосенком попали в фотоловушку в российском регионе. Детеныш следовал за матерью, которая неспешно передвигалась между деревьями.

В июне фотоловушка сняла прогулку осторожной лосихи с детенышами в Башкирии. Так, они неспешно перемещались вдоль местных территорий.