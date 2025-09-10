Путешествия
Массовый отказ россиян от поездок в охваченный протестами Непал опровергли

РСТ: Россияне не отказываются от поездок в Непал на фоне беспорядков
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Эксперты туротрасли опровергли сообщения о массовом отказе российских путешественников от поездок в охваченный протестами Непал. Об этом пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщила телеканалу «360».

По данным источника, россияне не отказываются от отдыха в Непале на фоне беспорядков. Сентябрь не является популярным сезоном, а оживление спроса ожидается в конце октября и начале ноября. «На этот период отказов от поездок нет», — добавили в РСТ.

Уточняется, что чаще всего в Непал едут альпинисты и туристы, отправляющиеся в поход к базовым лагерям Эвереста, Лхоцзе и другим вершинам. При этом суммарное количество граждан России в стране может в пик сезона достигать двух тысяч человек.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово отменять запланированные туры в Непал. Соотечественники планировали поехать на национальный праздник Дашайн, который проходит с 22 сентября по 1 октября. Однако после начавшихся в стране беспорядков туристы решили поменять планы.

