Мишустин заявил о неизбежном сценарии для экономики России

Мишустин: Охлаждение российской экономики было неизбежно

Некоторого охлаждения российской экономики нельзя было избежать. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

По его словам, такой сценарий развития событий был спрогнозирован. Кроме того, глава правительства констатировал, что российский ВВП сохранил положительную динамику. С января по июль он вырос на 1,1 процента.

По словам Мишустина, Россия прошла период первых антикризисных решений.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов рассказал, что два последних года темпы роста российской экономики превышали среднемировые. В прошлом году ВВП России вырос на 4,3 процента, а в 2023 году — на 4,1 процента. Эту динамику он объяснил ростом внутреннего спроса, ростом производительности, снижением безработицы, а также повышением реальных доходов населения.

Макроэкономический опрос аналитиков, проведенный Центральным банком РФ, показал ухудшение ожиданий по росту национальной экономики в 2025 году с 1,4 процента до 1,2 процента.