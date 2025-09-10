Норвегия со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026

Норвегия дома со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026

Сборная Норвегии по футболу на своем поле разгромила Молдавию в матче шестого тура квалификации чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 9 сентября, и завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. В составе победителей пента-трик оформил Эрлинг Холанд, четыре мяча забил Тело Осгор, еще по голу на свой счет записали Феликс Хор Мюре и Мартин Эдегор. Молдаване размочили сет благодаря автоголу Лео Эстигора.

Сборная Молдавии потерпела самое крупное поражение в истории. Норвегия не смогла побить рекорд, установленный в 1946 году. Тогда команда со счетом 12:0 разгромила Финляндию.

Норвегия после шести туров квалификации имеет в активе 15 очков и возглавляет группу I. Молдавия с нулем очков замыкает турнирную таблицу. Команда забила три мяча и пропустила 25 голов.