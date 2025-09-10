Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
Сегодня
21:00 (Мск)
Словения
ЧЕ-2025 (м)|1/4 финала
Финляндия
Сегодня
17:00 (Мск)
Грузия
ЧЕ-2025 (м)|1/4 финала
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
10:02, 10 сентября 2025Спорт

Норвегия со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026

Норвегия дома со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Fredrik Varfjell / NTB / Reuters

Сборная Норвегии по футболу на своем поле разгромила Молдавию в матче шестого тура квалификации чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 9 сентября, и завершилась со счетом 11:1 в пользу хозяев. В составе победителей пента-трик оформил Эрлинг Холанд, четыре мяча забил Тело Осгор, еще по голу на свой счет записали Феликс Хор Мюре и Мартин Эдегор. Молдаване размочили сет благодаря автоголу Лео Эстигора.

Сборная Молдавии потерпела самое крупное поражение в истории. Норвегия не смогла побить рекорд, установленный в 1946 году. Тогда команда со счетом 12:0 разгромила Финляндию.

Норвегия после шести туров квалификации имеет в активе 15 очков и возглавляет группу I. Молдавия с нулем очков замыкает турнирную таблицу. Команда забила три мяча и пропустила 25 голов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Акт агрессии». В Польше ночью сбили несколько дронов. В США обвинили в атаке Россию

    В Раде сыронизировали над НАТО после нарушения воздушного пространства Польши

    Израиль пригрозил полным уничтожением Газы

    Норвегия со счетом 11:1 обыграла Молдавию в матче квалификации ЧМ-2026

    Кондитеры в России попросили отменить пошлину

    Россиянам напомнили о наказании за поцелуи

    В Польше заявили о падении обломков дрона на жилой дом

    В России предотвратили убийство ведущего сотрудника предприятия ОПК

    Apple похоронила популярные iPhone

    Раскрыта позиция европейской страны по вопросу использования активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости