14:14, 10 сентября 2025Мир

Появилось предполагаемое фото попавшего в Польшу дрона

WarNewsPL опубликовало предполагаемое фото попавшего в Польшу дрона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Polsat News via Reuters

В сети появилось предполагаемое фото попавшего в Польшу дрона. Снимок опубликовало в социальной сети X издание WarNewsPL.

«Неофициальное», — гласит подпись к опубликованной фотографии беспилотника.

Ранее украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов заявил, что один из найденных в Польше беспилотников мог быть муляжом. По его словам, найденная версия не была разведывательной, так как на ней отсутствовали видеокамеры.

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш подчеркивал, что дроны, о которых заявляет Польша, влетели в воздушное пространство страны со стороны Украины.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было якобы нарушено воздушное пространство страны. Он заявил, что дроны, залетевшие на территорию республики, якобы являются российскими, однако не привел никаких доказательств. В Генштабе страны назвали произошедшее «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан».

