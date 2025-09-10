Россия
Пытавшийся разобраться с Кридом российский губернатор удалил Telegram-канал

Пытавшийся разобраться с Кридом самарский губернатор Федорищев удалил Telegram
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, недавно пытавшийся разобраться с певцом Егором Кридом (Булаткиным) после конфликта с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, удалил свой Telegram-канал. Об этом сообщило издание Baza.

Перед этим чиновник записал кружок. В обращении он поблагодарил подписчиков. Федорищев рассказал, что будет работать в мессенджере Max.

«Спасибо большое за очень многие добрые слова, которые вы написали и передали. Работаем на благо Самарской области и нашей великой страны», — объявил Федорищев в последнем посте в Telegram.

До этого самарский губернатор заявил, что с ним созвонился президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлев. Последнего видели в компании с Кридом во время крестного хода, прошедшего 7 сентября в Мосвке.

Днем ранее Федорищев обратился к музыканту и предложил поговорить о Мизулиной. Он отметил, что позиция певца ему не близка, и призвал приехать к нему в гости в Самарскую область на разговор.

Конфликт Крида и Мизулиной возник после выступления рэпера на концерте в Москве. Глава «Лиги безопасного интернета» сравнила мероприятие с голой вечеринкой, а также призвала правоохранительные органы проверить концерт. Музыкант в ответ заявил, что не считает танцевальный номер событием, которое способно повлиять на семейные ценности. Мизулина позже обвинила Крида в рекламе казино, связав это с Вооруженными силами Украины. Тот парировал и обозвал ее городской сумасшедшей.

