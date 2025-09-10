Роналду повторил рекорд по голам в отборе к ЧМ

Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 58-й минуте матча против Венгрии, повторил рекорд по количеству голов в отборочных турнирах к чемпионатам мира (ЧМ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Этот гол стал для Роналду 39-ым мячом, забитым в отборочных турнирах к мировым первенствам. Таким образом, португальский нападающий сравнялся с игроком сборной Гватемалы Карлосом Руисом, которому это достижение покорилось в 2016 году.

Встреча между сборными Португалии и Венгрии состоялась 9 сентября в Будапеште и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков сравнялся по трансферной стоимости с Роналду. Оба футболиста оцениваются в 12 миллионов евро.