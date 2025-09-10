Спорт
Барыс
4:3
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
3:4
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Азербайджан
1:1
Завершен
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Спартак
0:3
Завершен
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
4:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
2:3
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Франция
2:1
Завершен
Исландия
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 2-й тур
Сербия
0:5
Завершен
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 6-й тур
Венгрия
2:3
Завершен
Португалия
ЧМ-2026 — Европа|Группа F. 2-й тур
02:40, 10 сентября 2025Спорт

Роналду повторил рекорд по голам в отборе к ЧМ

Роналду забил Венгрии и повторил рекорд по голам в отборочных турнирах к ЧМ
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду, реализовав пенальти на 58-й минуте матча против Венгрии, повторил рекорд по количеству голов в отборочных турнирах к чемпионатам мира (ЧМ). Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Этот гол стал для Роналду 39-ым мячом, забитым в отборочных турнирах к мировым первенствам. Таким образом, португальский нападающий сравнялся с игроком сборной Гватемалы Карлосом Руисом, которому это достижение покорилось в 2016 году.

Встреча между сборными Португалии и Венгрии состоялась 9 сентября в Будапеште и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков сравнялся по трансферной стоимости с Роналду. Оба футболиста оцениваются в 12 миллионов евро.

