12:52, 10 сентября 2025Экономика

Россиянам напомнили о риске получить маленькую пенсию при одном условии

Депутат Якубовский: Для получения страховой пенсии нужен трудовой стаж
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В России право на пенсию имеет каждый гражданин, но при одном условии есть риск получать маленькие выплаты. Об этом напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский, его слова приводит RT.

Для получения страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Если эти условия не выполнены, назначается социальная пенсия. В 2025 году страховая пенсия составляет порядка 23 тысяч рублей, а социальная — 8-10 тысяч в зависимости от региона и начисляемых коэффициентов. «Важно работать официально и иметь стаж, ведь именно это определяет будущий уровень жизни», — констатировал депутат.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев жаловался, что его пенсия составит 20 тысяч рублей. Ему ответила олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, государство не может каждому обеспечить пенсию в 100 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что россияне должны становиться самостоятельными в вопросе будущих пенсий. По ее словам, «пенсия — это не зарплата, а пособие по старости».

