11:00, 10 сентября 2025Спорт

Сборная Бразилии по футболу потерпела первое поражение при Анчелотти

Сборная Бразилии проиграла Боливии и потерпела первое поражение при Анчелотти
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Morales / Reuters

Сборная Бразилии по футболу на выезде проиграла Боливии в 18-м туре квалификации чемпионата мира-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 10 сентября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в концовке первого тайма с пенальти забил Мигель Терсерос.

В составе сборной Бразилии в стартовом составе вышел вингер петербургского «Зенита» Луис Энрике, он был заменен на 61-й минуте. Другой футболист сине-бело-голубых — Дуглас Сантос — весь матч провел на скамейке запасных.

Сборная Бразилии потерпела первое поражение при итальянском главном тренере Карло Анчелотти. При этом команда уже квалифицировалась на ЧМ-2026, а Боливия получила возможность сыграть в межконтинентальных стыковых матчах за выход на мундиаль.

    Все новости