Силы ПВО сбили несколько беспилотников над российским регионом

Губернатор Гусев: Силы ПВО сбили несколько БПЛА над Воронежской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в Воронеже и в одном из районов области несколько беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. «Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев.

Ранее в частном доме в поселке Лазурный под Курском произошел пожар после атаки украинского дрона. Собственники смогли самостоятельно ликвидировать возгорание.

8 сентября появилась информация о массированном ударе Вооруженных сил Украины по Донецку и Макеевке с применением ракет и дронов.