Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:17, 10 сентября 2025Экономика

Уволенный директор авиазавода возглавил производителя Aurus

Бывший гендиректор ПАО «Яковлев» Богинский возглавил производителя Aurus
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Руководителем головного отделения ООО «Аурус» в Елабуге, специализирующегося на выпуске российских люксовых автомобилей Aurus, а также его дочернего московского ООО «Аурус Моторс», отвечающего за торговлю и прочую деятельность, назначен Андрей Богинский. Об этом со ссылкой на внесенные накануне, 9 сентября, изменения в ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».

С декабря 2021 по ноябрь 2024 года топ-менеджер занимал должность гендиректора ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут») и замглавы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации.

По данным СМИ, обоих мест Богинский лишился по прямому приказу премьер-министра Михаила Мишустина, который посчитал его ответственным за провал программы гражданской авиации.

ПАО «Яковлев» отвечает за разработку и выпуск двух главных проектов отечественного авиапрома — регионального лайнера SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и среднемагистрального самолета МС-21. Ни один из них пока не сертифицирован, в том числе нет сертификата у двигателя ПД-8 (устанавливается на SJ-100), а МС-21 еще ни разу не поднимался в воздух в той модификации, которую планируют поставлять в авиакомпании.

На момент увольнения Богинского из «Яковлева» сроки по обоим проектам были сорваны. С конца прошлого года предприятием руководит по совместительству гендиректор ОАК Вадим Бадеха, до этого возглавлявший Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где он отвечал за другой задерживающийся проект — легкомоторный многоцелевой самолет «Байкал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

    В лесополосе российского региона нашли мертвым 26-летнего военного

    Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом немецкого гражданства

    В крупное кадровое агентство российского города пришли полицейские

    Москвичка устроила курятник на балконе новостройки и попала на видео

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    В Москве прошел рейд в хостеле после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Раскрыты последствия инцидента с дронами для отношений Польши и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости