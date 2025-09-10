Уволенный директор авиазавода возглавил производителя Aurus

Бывший гендиректор ПАО «Яковлев» Богинский возглавил производителя Aurus

Руководителем головного отделения ООО «Аурус» в Елабуге, специализирующегося на выпуске российских люксовых автомобилей Aurus, а также его дочернего московского ООО «Аурус Моторс», отвечающего за торговлю и прочую деятельность, назначен Андрей Богинский. Об этом со ссылкой на внесенные накануне, 9 сентября, изменения в ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».

С декабря 2021 по ноябрь 2024 года топ-менеджер занимал должность гендиректора ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут») и замглавы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации.

По данным СМИ, обоих мест Богинский лишился по прямому приказу премьер-министра Михаила Мишустина, который посчитал его ответственным за провал программы гражданской авиации.

ПАО «Яковлев» отвечает за разработку и выпуск двух главных проектов отечественного авиапрома — регионального лайнера SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и среднемагистрального самолета МС-21. Ни один из них пока не сертифицирован, в том числе нет сертификата у двигателя ПД-8 (устанавливается на SJ-100), а МС-21 еще ни разу не поднимался в воздух в той модификации, которую планируют поставлять в авиакомпании.

На момент увольнения Богинского из «Яковлева» сроки по обоим проектам были сорваны. С конца прошлого года предприятием руководит по совместительству гендиректор ОАК Вадим Бадеха, до этого возглавлявший Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), где он отвечал за другой задерживающийся проект — легкомоторный многоцелевой самолет «Байкал».

