Список доступных при ограничениях интернета платформ расширят

Минцифры: В список платформ, доступных при ограничениях, добавят банки и аптеки

В список платформ, которые будут доступны при ограничениях мобильного интернета, добавят банки и аптеки. О том, что перечень таких ресурсов расширят, в Telegram-канале сообщило Минцифры России.

«Сейчас перечень интернет-ресурсов, которые на втором этапе войдут в список платформ, доступных в периоды ограничений работы мобильного интернета, еще формируется. В обновленный список также будут включены СМИ, банки, аптеки», — заявили в министерстве.

В Минцифры также опровергли опубликованную в СМИ информацию о том, что в «белый список» войдет сайт букмекерской компании.

Ранее в министерстве назвали платформы, которые останутся доступны во время ограничений интернета. В перечень вошли «Госуслуги», «Яндекс», «Дзен», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почта Mail.ru, национальный мессенджер MAX, маркетплейсы Wildberries и Ozon и другие ресурсы.