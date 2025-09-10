Экономика
14:47, 10 сентября 2025Экономика

Размер ипотечного платежа Аглаи Тарасовой подсчитали

«КП»: Аглая Тарасова платит за квартиру в центре Москвы миллион рублей в месяц
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская актриса Аглая Тарасова приобрела свою московскую квартиру в ипотеку. Размер ежемесячного платежа подсчитала «Комсомольская правда».

Артистка имеет в собственности трехкомнатную квартиру в центре столицы. Ипотеку Тарасова еще не погасила: по сведениям издания, в месяц звезда сериалов «Интерны» и «Беспринципные» платит по кредиту один миллион рублей. Сама квартира обошлась Тарасовой в 125 миллионов рублей. Объект располагается на Малой Никитской улице в нескольких шагах от дома-музея Чехова и Патриарших прудов. Площадь лота достигает 139 квадратных метров.

Издание скептически оценивает вероятность того, что в связи с задержанием у Тарасовой возникнут финансовые трудности, мешающие закрытию ипотеки. Как напоминают журналисты, отец Аглаи, Виктор Тарасов, владеет бизнесом и проживает на Тибете. Мать, известная актриса Ксения Раппопорт, находится в Италии. Помимо жилплощади на Малой Никитской, у Аглаи Тарасовой имеется квартира в Трехпрудном переулке в историческом комплексе Волоцких домов.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней находился вейп с гашишным маслом внутри. Актриса может получить до семи лет колонии. На время расследования уголовного дела Домодедовский городской суд назначил Тарасовой запрет определенных действий. После вынесения меры пресечения артистка была освобождена.

